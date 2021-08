Bundeswehr in Afghanistan : Zweite Evakuierungsmaschine in Kabul gelandet

Die Evakuierungsaktion der Bundeswehr in Kabul ist angelaufen - unter dramatischen Bedingungen. Zunächst konnten nur sieben Menschen in Sicherheit gebracht werden. Jetzt soll es mit Hochdruck weitergehen.

Berlin/Kabul | Die zweite Bundeswehrmaschine für die Evakuierungsaktion in Afghanistan ist auf dem Flughafen in Kabul gelandet. Das sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) in Berlin. Nach der faktischen Machtübernahme der Taliban hatte eine erste Maschine in der vorangegangenen Nacht die ersten fünf Deutschen sowie einen Europäer und einen ...

