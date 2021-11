Ausschreitungen : Zweite Nacht mit Unruhen in den Niederlanden

Bereits in der zweiten Nacht in Folge haben Menschen in den Niederlanden randaliert. Die Polizei sei mit Pferden und Hunden unterwegs gewesen, „um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen“.

Schilderswijk | Nach den heftigen Ausschreitungen in Rotterdam haben Randalierer in der Nacht zum Sonntag in verschiedenen Städten der Niederlande für Unruhen gesorgt. In Den Haag setzten die Sicherheitskräfte die Mobile Einheit sowie Hunde und Pferde ein, „um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen“, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Fünf Beamte seien ver...

