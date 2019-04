OECD-Studie zu Arbeitskosten : Abgabenlast in Deutschland weiter überdurchschnittlich hoch

Seit Jahren nimmt der Staat mehr Steuergeld ein, größere Entlastungen der Bürger bleiben aber aus. Die Abgabenlast in Deutschland bleibt laut einer OECD-Studie weiter über dem Durchschnitt.

von dpa

11. April 2019, 12:06 Uhr

Die Menschen in Deutschland zahlen im internationalen Vergleich weiter überdurchschnittlich viele Steuern und Sozialabgaben.

Im Schnitt führen Alleinstehende mit durchschnittlichem Einkommen 49,5 Prozent der sogenannten Arbeitskosten an den Staat ab - einschließlich des Arbeitgeberanteils an den Sozialabgaben.

Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für das Jahr 2018 hervor. Arbeitskosten definiert die OECD als Bruttolohn und Sozialabgaben der Arbeitgeber.

Unter den 36 bei der OECD vertretenen Industrieländern liegt damit bei diesem Personenkreis nur noch Belgien (52,7 Prozent) vor Deutschland. Der OECD-Schnitt liegt bei 36,1 Prozent. Am geringsten ist die Last an Steuern und Sozialabgaben in Chile (7 Prozent) und Neuseeland (18,4 Prozent).