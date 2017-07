Europäischer Trauerakt : Abschied von Altkanzler Helmut Kohl

Der Abschied von Helmut Kohl hat begonnen: Der mit einer Europaflagge bedeckte Sarg des früheren Bundeskanzlers wurde am Morgen aus dessen Haus in Ludwigshafen-Oggersheim getragen und zu einem schwarzen Leichenwagen gebracht.

Anschließend machte sich ein Fahrzeugkonvoi auf den Weg nach Straßburg. Dort ist am Vormittag ein Trauerakt im EU-Parlament geplant.

Zahlreiche Staats- und Regierungschefs wollen dabei Abschied von Kohl nehmen und seine Verdienste für Europa würdigen. Am Abend wird der frühere Bundeskanzler nach einem Requiem im Speyerer Dom beerdigt. Kohl war 16 Jahre lang Bundeskanzler. Er starb am 16. Juni im Alter von 87 Jahren.

Bei dem Trauerakt in Straßburg werden neben Kanzlerin Angela Merkel (CDU) unter anderen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der russische Ministerpräsident Dmitri Medwedew und der ehemalige US-Präsident Bill Clinton reden. Vor Beginn der rund zweistündigen Zeremonie können sich die Staats- und Regierungschefs persönlich vom Verstorbenen verabschieden.

Erstmals wird für einen Politiker ein solcher europäischer Trauerakt ausgerichtet. Einen deutschen Staatsakt für Kohl wird es dagegen nicht geben. Zahlreiche Fernsehsender werden das Ereignis live übertragen.

Am Nachmittag bringt ein Hubschrauber den Sarg zurück nach Ludwigshafen. Nach der Landung wird dieser durch die Innenstadt gefahren. Die letzten Kilometer bis ins nahe Speyer bringt ein Schiff den Leichnam Kohls .

Im Dom zu Speyer wird der katholische Bischof Karl-Heinz Wiesemann dann die Totenmesse halten (18.00). Rund 1500 geladene Gäste werden dazu erwartet. Zu Speyer und seinem Dom hatte Kohl seit seiner Kindheit eine besondere Beziehung. Nach einem militärischen Ehrenzeremoniell der Bundeswehr soll er dann auf einem nahen Friedhof in Speyer im Freundes- und Familienkreis beigesetzt werden. Kohl wird damit nicht im Familiengrab in Ludwigshafen bestattet.

Ein Großaufgebot der Polizei mit mehr als 1000 Beamten sichert die Trauerfeierlichkeiten. Die Beisetzung dürfte zu den größten Beerdigungen in der deutschen Nachkriegsgeschichte zählen, Tausende Menschen werden dazu alleine in Speyer erwartet.

Liveblog

Der zum Weltkulturerbe zählende Kaiserdom zu Speyer ist gleich in mehrfacher Hinsicht einmalig: Das fast 1000 Jahre alte Gotteshaus ist nach früheren Angaben des Bistums Speyer nicht nur die größte Kirche in Rheinland-Pfalz, sondern auch die größte erhaltene romanische Kathedrale überhaupt. Sie gilt als eines der bedeutendsten Zeugnisse mittelalterlicher Architektur in Europa.

134 Meter lang, bis zu 55 Meter breit und mehr als 30 Meter hoch im Inneren: So lauten die Maße des Gotteshauses, dessen Grundstein etwa um 1030 auf Geheiß von Kaiser Konrad II. gelegt worden war. Er hatte den größten Dom des christlichen Abendlandes bauen wollen. Die - ohne Wetterfahne - bis zu 71 Meter hohen Türme sind bei guter Sicht noch aus rund 25 Kilometern Entfernung von der Bergstraße aus zu sehen.