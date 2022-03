Klausurtagung : AfD-Fraktion ringt um Haltung zum Krieg gegen die Ukraine

Die AfD befürwortet traditionell ein enges Verhältnis zu Moskau. Und jetzt? Auf der Klausurtagung will die Partei eine Position zum Ukraine-Krieg entwickeln - Teilnehmer berichten von „Kontroversen“.

Die AfD-Bundestagsfraktion ringt bei einer Klausurtagung in Oberhof in Thüringen um ihre Position zum Krieg in der Ukraine. Teilnehmer berichteten der Deutschen Presse-Agentur von einer intensiven und konstruktiven Debatte über ein gemeinsames Papier. Teilweise werde um jedes Wort gerungen. Ein kontroverses Thema seien Sanktionen gegen Russland. „Kla...

