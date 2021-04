Dexit : AfD will Deutschland aus EU führen

Auf dem Bundesparteitag der AfD hat das sogenannte gemäßigte Lager um Parteichef Jörg Meuthen einen schweren Stand. Ungeachtet der Warnungen ihres langjährigen Vorsitzenden spricht sich die AfD erstmals klar für einen „Dexit“ aus.

Dresden | Mit der Forderung zum Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union und ohne Spitzenkandidaten hat die AfD ihren Bundestagswahlkampf eingeläutet. Bei einem am ersten Tag von Protest begleiteten Präsenzparteitag in Dresden sprachen sich die mehr als 550 anwesenden Delegierten per Mehrheitsbeschluss für einen Austritt Deutschlands aus der EU aus. ...

