Bundeswehr-Abzug : Afghanistan: Großteil der Ortskräfte will nach Deutschland

Wer von den einheimischen Helfern des vor dem Ende stehenden deutschen Militäreinsatzes in Afghanistan ist gefährdet? Die Antwort ist nicht leicht, aber die Zeit drängt - und der Andrang ist groß.

Berlin | Vor dem Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan will ein großer Teil der einheimischen Mitarbeiter Schutz in Deutschland bekommen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur haben inzwischen mehr als 450 der sogenannten Ortskräfte, die aktuell oder in den vergangenen beiden Jahren in dem Land beschäftigt waren, einen entsprechenden Antrag gestell...

