Konflikte : Afghanistan: USA wollen Truppen bis 11. September abzieh

Die USA wollen ihre Truppen bis zum 11. September aus Afghanistan abzuziehen. Deutschland und die anderen Alliierten müssen wohl oder übel mitziehen. Was wird nun aus dem kriegsgeschundenen Land?

Washington, D.C. | Nach fast 20 Jahren will US-Präsident Joe Biden den Militäreinsatz in Afghanistan beenden und alle Truppen bis zum 11. September nach Hause holen. „Es ist Zeit, Amerikas längsten Krieg zu beenden“, sagte Biden am Mittwoch nach vorab veröffentlichten Auszügen aus einer Rede. „Es ist Zeit für die amerikanischen Truppen, nach Hause zu kommen.“ Man kön...

