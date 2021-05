Kirche : Akt des Ungehorsams: Priester segnen homosexuelle Paare

Der Vatikan hat Segnungen homosexueller Paare verboten - doch viele katholische Gläubige in Deutschland verweigern den Gehorsam: „Macht den Mund auf und hängt die bunten Fahnen an die Kirchen!“

Köln/München | Mit Segnungsgottesdiensten auch für homosexuelle Paare haben sich deutsche Katholiken am Montag gegen ein Verbot des Vatikans gestellt. Nachdem erste Gottesdienste unter dem Motto „Liebe gewinnt“ schon am Sonntag abgehalten worden waren, wurden am Haupttag der Aktion bundesweit Paare gesegnet - egal ob schwul, lesbisch oder hetero. Die Kölner Ba...

