Anti-Regierungs-Proteste : Algerische Behörden: 112 Polizisten verletzt, 195 Festnahmen

Während der Demonstrationen gegen Algeriens Präsidenten Abdelaziz Bouteflika sind nach offiziellen Angaben 112 Polizisten verletzt worden.

von dpa

09. März 2019, 09:48 Uhr

In der Hauptstadt Algier seien zudem 195 Menschen festgenommen worden, teilte die Generaldirektion für Nationale Sicherheit am Freitagabend mit. Eine große Zahl von Randalierern habe sich unter die Demonstranten gemischt. Bilder zeigten, wie die Polizei bei Zusammenstößen Tränengas einsetzte.

Das algerische Staatsfernsehen berichtete von Gewaltakten, die zu einem Feuer im Museum für Islamische Kunst und Diebstählen von Objekten geführt hätten. Dort soll eine Gruppe von Männern eingedrungen sein. Auch an einer Grundschule und an Fahrzeugen habe es Schäden gegeben, meldete das Staatsfernsehen weiter. Zehntausende Menschen hatten zuvor in der Hauptstadt friedlich gegen die erneute Kandidatur Bouteflikas bei der Präsidentenwahl im April demonstriert.

Der 82-Jährige ist bereits seit 20 Jahren an der Macht und will sich für eine fünfte Amtszeit wählen lassen. Nach einem Schlaganfall sitzt er im Rollstuhl und hat große Probleme beim Sprechen. In der Öffentlichkeit zeigte sich er in den vergangenen Jahren kaum noch.