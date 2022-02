Erzbistum Köln : Am Mittwoch kommt Woelki zurück - oder doch nicht?

Rainer Maria Woelki macht es spannend. Fest steht nur, dass am Mittwoch seine fünfmonatige Auszeit als Kölner Erzbischof ausläuft. Dann muss sich entscheiden, ob er trotz aller Widerstände weitermacht.

Im Erzbistum Köln wird über die geplante Rückkehr von Kardinal Rainer Maria Woelki gerätselt. Seine fünfmonatige Auszeit als Erzbischof läuft am Mittwoch (2. März) aus. Die ursprünglich geplante Teilnahme an einer Messe im Kölner Dom hat er in der vergangenen Woche jedoch abgesagt, ebenso wie einen ökumenischen Gottesdienst in Düsseldorf am Samstag. D...

