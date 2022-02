US-Senat : Amy Gutmann wird erste US-Botschafterin in Deutschland

Die Top-Position an der US-Botschaft in Deutschland wird wieder besetzt. Die von Joe Biden nominierte Politologin Amy Gutmann hat keine Erfahrungen als Diplomatin. Ihre Entsendung ist eine Premiere.

Die amerikanische Hochschulpräsidentin Amy Gutmann wird als erste Frau den US-Botschafterposten in Deutschland übernehmen. Mit der Zustimmung des Senats in Washington nahm die 72-jährige Wunschkandidatin von Präsident Joe Biden am Dienstag die letzte politische Hürde. Vor ihrem Wechsel nach Berlin muss die vielfach ausgezeichnete Politikwissenschaftle...

