„NSU 2.0“-Drohschreiben : Angeklagter bedroht Journalist Deniz Yücel in Zeugenstand

Dutzende Schreiben mit Todesdrohungen und der Unterschrift „NSU 2.0“ wurden seit 2018 versandt. Ein 54-Jähriger steht deshalb in Frankfurt vor Gericht. Dort geht er am Donnerstag einen der Empfänger direkt an.

Im Prozess um die „NSU 2.0“-Drohschreiben hat der Angeklagte den als Zeugen anwesenden Journalisten Deniz Yücel verbal bedroht. Auf die Frage Yücels, ob der Angeklagte bestimmte Mails verfasst habe, sagte Alexander M. am Donnerstag vor dem Landgericht Frankfurt, wenn er könnte, würde er „ganz andere Sachen“ mit ihm machen. In dem Verfahren wirft die St...

