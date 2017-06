Terror in Saudi-Arabien : Anschlag auf Gläubige in Mekka vereitelt

vergrößern 1 von 1 Foto: Saudi Press Agency / Ho 1 von 1

Nach einem vereitelten Anschlag auf die Große Moschee in Mekka haben saudi-arabische Sicherheitskräfte fünf Verdächtige festgenommen. Das berichtete der Sender Al-Arabija unter Berufung auf das saudi-arabische Innenministerium.

Ziel des von drei Terrorgruppen geplanten Anschlags seien Gläubige an der Moschee gewesen. Ein Selbstmordattentäter, der sich in einem Gebäude versteckt habe, habe das Feuer auf die Sicherheitskräfte eröffnet und sich in die Luft gesprengt.

Bei dem Einsatz seien elf Menschen verletzt worden, darunter fünf Sicherheitskräfte leicht.

Zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan haben sich Millionen Muslime in Mekka, dem zentralen Wallfahrtsort, versammelt.

von dpa

erstellt am 24.Jun.2017 | 08:35 Uhr