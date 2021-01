Selbstmordattentat : Anschlag auf Hotel in Mogadischu - etliche Tote

Wer steckt hinter dem Angriff? Viele zeigen auf die sunnitische Terrormiliz Al-Shabaab. In Somalias Hauptstadt Mogadischu ist es zu einem Anschlag auf ein Hotel mit mehreren Toten gekommen.

Mogadischu | Inmitten Somalias Hauptstadt Mogadischu ist es zu einem Anschlag auf ein Hotel mit mehreren Toten gekommen. Ein Selbstmordattentäter in einem Auto habe sich am Sonntag vor dem Eingang des Hotels Afrik in die Luft gesprengt, berichtete ein dpa-Reporter, ...

