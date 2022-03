Hagen : Anschlag auf Synagoge geplant - Bewährung für 17-Jährigen

Ein 17-jähriger Syrer wollte im vergangenen Jahr in Hagen in Nordrhein-Westfalen eine Bombe bauen und an einer Synagoge zünden. Nun ist er verurteilt worden.

Wegen eines geplanten Bombenanschlags auf die Hagener Synagoge ist ein 17-Jähriger vom Hagener Landgericht zu einem Jahr und neun Monaten Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Der Angeklagte soll in dem nicht-öffentlichen Prozess eingeräumt haben, dass er vorhatte, eine selbst gebastelte Bombe an der Synagoge zu zünden. Konkrete Schritte hatte ...

