Wenige Tage vor der Konzertierten Aktion im Bundeskanzleramt wächst die Kritik am Vorschlag von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), die Arbeitnehmer durch steuerfreie Einmalzahlungen zu entlasten. Der Chef des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, sagte unserer Redaktion: „Davon halte ich wenig, denn die steuerliche Förderung treibt die Teuerung eher noch an, so dass unklar ist, ob die Maßnahme per Saldo die Inflation senkt.“ Fuest fügte hinzu, Einmalzahlungen ohne Steuervorteile könnten die Tarifparteien beschließen, dazu bräuchten sie die Bundesregierung nicht. „Gerade in Zeiten hoher Unsicherheit ist das ein gutes Instrument. Nur steuerlich fördern sollte man das nicht.“