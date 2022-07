Veröffentlichte Dokumente belasten den Fahrdienstleister Uber. FOTO: imago-images/NurPhoto up-down up-down Enthüllte Dokumente Uber-Leaks: Fünf zentrale Erkenntnisse aus dem Skandal Von Laurenz Blume | 11.07.2022, 14:04 Uhr

Veröffentlichte Dokumente beleuchten eine aggressive Markteintrittsstrategie vom Fahrdienstleister Uber in Europa. Dabei sind laut Berichten enge Geflechte in die Politik und zu renommierten Wissenschaftlern in Deutschland enthüllt worden.