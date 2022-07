ARCHIV - Grundschüler aus der Ukraine sitzen in einem Klassenzimmer in Dresden. Foto: Robert Michael/dpa FOTO: Robert Michael up-down up-down Migration 144.000 Integrationskurse für Ukrainer genehmigt Von dpa | 11.07.2022, 00:47 Uhr

Es herrscht weiterhin Krieg in der Ukraine - und inzwischen machen viele der Menschen, die vor der Gewalt in ihrer Heimat fliehen mussten, von den Integrationsangeboten in Deutschland Gebrauch.