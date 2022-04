ARCHIV - «Heute Abitur» steht auf einer Tafel im Klassenzimmer eines Gymnasiums. Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild FOTO: Sina Schuldt Bildung 23.282 Kinder wechseln auf weiterführende Schulen im Norden Von dpa | 26.04.2022, 18:08 Uhr

Die Zahl der Kinder, die in Schleswig-Holstein von der Grundschule auf Gymnasien und Gemeinschaftsschulen wechseln, ist zum Schuljahr 2022/23 nahezu unverändert geblieben. Insgesamt werden auf den weiterführenden Schulen im Land 23.282 Schülerinnen und Schüler aufgenommen, wie das Bildungsministerium am Dienstag zum Abschluss des Anmeldeverfahrens für die 5. Jahrgänge mitteilte. Das seien 45 weniger als im Vorjahr. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) erklärte dazu: „Ich freue mich über stabilen Anmeldezahlen nach zwei Jahren Schule in der Pandemie.“ Die wechselnden Grundschüler seien die Hälfte ihrer Schulzeit durch Corona beeinträchtigt gewesen.