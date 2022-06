Im Osten gibt es sogar 6,12 Prozent mehr

Im Westen sollen die Renten zum 1. Juli um 5,35 Prozent steigen, im Osten, wo noch die Angleichung an das Westniveau läuft, um 6,12 Prozent. Zur Stabilisierung der Rentenfinanzen sieht das Rentenpaket 1 zugleich vor, den seit Jahren ausgesetzten Nachholfaktor wieder wirken zu lassen. Hintergrund: Die so genannte Rentengarantie verhindert, dass bei sinkenden Löhnen auch die Renten sinken. Die verhinderten Rentenkürzungen werden nun in den Folgejahren wieder verrechnet, wodurch der Rentenanstieg – wie in diesem Sommer - geringer ausfällt.

Piel sprach von einem „falschen Signal“ und einer zutiefst widersprüchlichen Entscheidung. Sie betonte, mit dem Nachholfaktor sinke das Rentenniveau, „und das, obwohl die Regierungsparteien im Koalitionsvertrag verabredet hatten, das Rentenniveau dauerhaft zu stabilisieren und die Renten nicht zu kürzen“. Gegen den Vorwurf, dass die Bundesregierung die Älteren „hinter die Fichte führen“ wolle, helfe nur die Vorlage eines Gesetzes, mit dem das Versprechen eingelöst werde.

Die Arbeitgeber argumentieren dagegen, die Wiedereinführung des Nachholfaktors sei ein wichtiger Beitrag zur finanziellen Stabilisierung der Rentenversicherung. „Renten, die wie in diesem Jahr deutlich stärker steigen als die Löhne, sind auf Dauer aber nicht bezahlbar», heißt es beim Arbeitgeberverband BDA.

Höhere Zuschläge für Erwerbsgeminderte gefordert

Auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sprach im Bundestag unlängst von einem Beitrag zur Stabilität im System. „Das Prinzip der Rentengarantie und der Nachholfaktor sorgen dafür, dass in Krisenzeiten die Renten eben nicht gekürzt werden müssen und wir in guten Zeiten einen fairen Interessenausgleich zwischen Rentnerinnen und Rentnern und Beitragszahlern organisieren.“