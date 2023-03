Nach Bootsunglück vor Süditalien Foto: Valeria Ferraro/AP up-down up-down Migration 67 Tote nach Bootsunglück - Debatte um Rettungseinsatz Von dpa | 01.03.2023, 12:54 Uhr

Die Zahl der Toten steigt. Mehr als 140 Menschen waren in der Nacht mit einem Holzboot unterwegs an die italienische Küste, als es kenterte. Die Küstenwache rückte erst am Morgen aus - für viele zu spät.