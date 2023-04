Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (2. v. links) tanzt mit seiner Frau Elke Büdenbender beim 70. Bundespresseball. Im Hintergrund Bundespressekonferenz-Vorsitzender Mathis Feldhoff (rechts) mit Frau Regina Kramer. Foto: dpa/Monika Skolimowska up-down up-down Politprominenz schwingt das Tanzbein Bundespresseball: Deutschlands Politiker feiern mit Hummer und Demokratie-Kummer Von dpa | 22.04.2023, 09:33 Uhr

Große Feierlaune im Hotel Adlon in Berlin: Politiker und Prominente wurden am Freitag zum 70. Bundespresseball geladen. In feiner Garderobe wurde getanzt, zu Champagner angestoßen und auf politische Missstände aufmerksam gemacht.