ARCHIV - «Heute Abitur» steht auf einer Tafel im Klassenzimmer eines Gymnasiums. Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild FOTO: Sina Schuldt Schulen Abiturprüfungen für dritten Corona-Jahrgang ab Mittwoch Von dpa | 25.04.2022, 11:06 Uhr

Die schriftlichen Prüfungen für rund 9400 Abiturienten in Hamburg beginnen am Mittwoch (27. April) - coronabedingt erneut mit leichten Hilfestellungen. Auch für diesen dritten Corona-Abschlussjahrgang werde es bei den Prüfungen wieder - wie auch beim Real- oder Hauptschulabschluss - moderate Erleichterungen geben, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Montag. Er habe in den zurückliegenden Wochen intensive Gespräche mit Vertretern aller Schulformen geführt. „Sie bestätigten, dass viele Schülerinnen und Schüler der aktuellen Abschlussjahrgänge aufgrund der seit mehr als zwei Jahre andauernden Corona-Pandemie Lernrückstände und Lernprobleme haben.“