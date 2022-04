Bischof Thomas Adomeit FOTO: Jörg Hemmen Kirche Adomeit ruft angesichts menschlichen Leids zum Handeln auf Von dpa | 17.04.2022, 10:10 Uhr | Update vor 37 Min.

Der Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg, Thomas Adomeit, hat in seiner Osterpredigt dazu aufgerufen, sich angesichts des Leids Anderer aktiv einzubringen. „'Auferstehen' hat etwas mit 'Aufstehen' zu tun. Sich erheben, bewegen, aufmachen, aufrichten!“ Leben in Hoffnung, bedeute auch „mit den eigenen Händen zum Gelingen beizutragen“. Die diesjährige Osterzeit sei voll von Fragen und Sorgen, sagte Adomeit laut Redemanuskript am Ostersonntag in der Oldenburger St. Lamberti-Kirche. Diese lägen wie große Steine im Weg - wie der große Grabstein damals und kämen unüberwindbar daher.