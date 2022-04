Tino Chrupalla FOTO: Kay Nietfeld Russische Invasion AfD-Chef Chrupalla: „Ich bin kein Putin-Versteher“ Von dpa | 08.04.2022, 10:23 Uhr | Update vor 11 Min.

Der Krieg in der Ukraine hat tiefe Risse in der AfD aufgezeigt. Die Partei streitet über Russland-Nähe und „Putin-Versteher“. Auch Partei-Chef Tino Chrupalla steht in der Kritik.