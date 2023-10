Stichwahl verloren AfD-Kandidat scheitert in Bitterfeld-Wolfen – Amtsinhaber bleibt OB Von dpa | 08.10.2023, 20:00 Uhr | Update vor 20 Min. Henning Dornack (AfD) wollte neuer Oberbürgermeister von Bitterfeld-Wolfen werden. Foto: dpa/Jan Woitas up-down up-down

Nach dem ersten Landrat und dem ersten Bürgermeister wollte die AfD nun auch den ersten Oberbürgermeister in Deutschland stellen. Doch das gelang in Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt nicht. Kandidat Henning Dornack ist gescheitert.