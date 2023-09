Oberbürgermeister in Thüringen Wahl in Nordhausen: Das war kein echter Rückschlag für die AfD Von Marie Busse | 25.09.2023, 15:37 Uhr Bei der Stichwahl im thüringischen Nordhausen hat der parteilose Amtsinhaber Kai Buchmann die Wahl zum Oberbürgermeister gewonnen. Mit rund 55 Prozent lag er deutlich vor seinem Kontrahenten von der AfD, Jörg Prophet. Foto: dpa/Matthias Bein up-down up-down

In regelmäßigen Abständen blickt ganz Deutschland auf die Provinz. Und zwar immer, wenn ein AfD-Vertreter in ein kommunales Spitzenamt gewählt werden könnte. In Nordhausen unterlagen die Rechtspopulisten nun zum ersten Mal in einer Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt. Eine Trendwende ist das nicht unbedingt.