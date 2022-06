AfD-Bundesparteitag in Riesa vorzeitig beendet: Rechtsaußen Björn Höcke warb für eine EU-kritische Resolution, Parteichef Tino Chrupalla (l.) wollte den Text nicht beschließen. FOTO: dpa/Sebastian Kahnert Höcke-Resolution zur EU Erbitterter Streit: Darum bricht AfD ihren Parteitag in Riesa vorzeitig ab Von afp | 19.06.2022, 17:34 Uhr

Eine EU-kritische Resolution, für die der Rechtaußen Björn Höcke warb, sorgt für einen erbitterten Streit auf dem AfD-Parteitag in Riesa – und einen vorzeitigen Abbruch. Gefordert wurde in dem Text eine Annäherung an Russland.