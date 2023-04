Die Luftwaffe der Bundeswehr wird im Juni gemeinsam mit Nato-Verbündeten über mehrere Tage eine großangelegte Übung durchführen. Archivfoto: dpa/Christian Charisius up-down up-down Üben für den Bündnisfall Air Defender 2023: Dieses Luftwaffen-Manöver plant die Bundeswehr mit der Nato Von dpa | 04.04.2023, 20:48 Uhr

220 Flugzeuge aus 24 Ländern und das überwiegend in Deutschland: Im Juni will die Bundeswehr gemeinsam mit der Nato ein großes Luftwaffen-Manöver starten. Die Übung für den Bündnisfall soll auch eine Art Demonstration sein. Was genau geplant ist.