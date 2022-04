Anne Spiegel FOTO: Annette Riedl Politik Alte Fehler Von dpa | 12.04.2022, 03:46 Uhr | Update vor 33 Min.

Sie hat ihren Job erst vor einigen Monaten gestartet. Doch jetzt ist schon wieder Schluss damit. Die Familienministerin für Deutschland legte am Montag ihr Amt nieder. Ihr Name ist Anne Spiegel. Der Grund für ihren Rücktritt: An Anne Spiegel gab es große Kritik. Das lag an einer Sache, die sie gemacht hat, als sie noch Umweltministerin im Bundesland Rheinland-Pfalz war.