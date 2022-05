Eine Panzerhaubitze 2000 der Bundeswehr fährt auf einem Übungsplatz. Scholz hatte die Aufrüstung der Bundeswehr als Konsequenz aus dem russischen Angriff auf die Ukraine angekündigt. Foto: Philipp Schulze/dpa FOTO: Philipp Schulze 100-Milliarden-Programm Ampel verschiebt Abstimmung über Bundeswehr-Sondervermögen Von dpa | 16.05.2022, 14:52 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte angekündigt, dass Deutschland in den kommenden Jahren 100 Milliarden in die Bundeswehr investieren will. Bei der Abstimmung über das Programm hakt es aber nun.