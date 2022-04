FFP2-Maske FOTO: Sebastian Kahnert Pandemie An ostfriesischen Gerichten gilt weiterhin Maskenpflicht Von dpa | 04.04.2022, 17:54 Uhr | Update vor 10 Min.

An ostfriesischen Gerichten gilt auch weiterhin eine Maskenpflicht. Dies betrifft das Land- und das Amtsgericht in Aurich sowie die Amtsgerichte in Leer, Emden, Wittmund und Norden, wie das Landgericht Aurich am Montag mitteilte. Somit müssten Rechtssuchende, Besucher sowie alle Verfahrensbeteiligten auch weiterhin eine FFP2-Maske tragen. Zudem gilt den Angaben zufolge weiterhin die 3G-Regel. Wer eines der Gerichte betritt, muss also gegen das Coronavirus geimpft, von einer Infektion genesen oder negativ getestet sein.