Die Sorge, eine Verelendung der Palästinensischen Gebiete werde die Menschen in die Arme der Extremisten treiben, war stets ein wichtiger Grund internationaler Entwicklungshilfe für die Palästinenser. Deutschland hat sich seit den 1980er Jahren bis heute mit rund 1,5 Milliarden Euro massiv engagiert.

Der Verdacht, auch Terrororganisationen wie die Hamas könnten über Umwege von deutscher Hilfe profitieren, wurde dabei nie ganz ausgeräumt. Erst kürzlich hatte ein Jerusalemer NGO-Monitor auf den möglichen Missbrauch von Geldern durch Nichtregierungsorganisationen mit terroristischen Verbindungen hingewiesen.

Künftige Zahlungen vor dem Aus

Die Bundesregierung hat in der Vergangenheit stets bekräftigt, jegliche Hilfe werde „projektbezogen und durch geprüfte Organisationen umgesetzt“, es laufe alles transparent ab. Skeptiker hatten indes immer wieder eine stärkere Kopplung der Hilfe an Bedingungen angemahnt.

Für 2023 und 2024 belaufen sich die deutschen Entwicklungshilfezusagen für die Palästinenser auf rund 250 Millionen Euro.

Nach dem Angriff der Hamas auf Israel ist nun klar: Die Entwicklungspolitik als Friedenspolitik ist gescheitert. Die Bundesregierung hat vorerst jegliche Hilfe auf Eis gelegt. Wie es in Zukunft weitergeht, ist offen.

Unser Überblick zeigt, wofür Geld aus Deutschland in der Vergangenheit unter anderem verwendet wurde:

Humanitäre Hilfe & Gesundheit

Einen Großteil deutscher Hilfe machen die Zahlungen für humanitäre Hilfsmaßnahmen in Gaza und dem Westjordanland aus. So wurden dafür allein 2020 insgesamt knapp 90 Millionen Euro ausgegeben. Schwerpunkte waren Nahrungsmittel, Basisgesundheitsversorgung, psychosoziale Betreuung und Schutzmaßnahmen. Rund 2,1 Millionen Menschen sind in den palästinensischen Gebieten auf humanitäre Hilfe angewiesen.

Wichtigste Partner in der humanitären Hilfe sind das Hilfswerk der Vereinten Nationen für die Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz sowie das Welternährungsprogramm.

Arbeitsmarkt & Bildung

Infolge der weitgehenden Abschottung der Palästinensergebiete nach außen bietet die dortige Wirtschaft nur wenig Beschäftigungsmöglichkeiten, entsprechend hoch ist die Arbeitslosigkeit. Zwei Drittel der Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Gazastreifen sind arbeitslos, „mehr als irgendwo sonst auf der Welt“, wie es beim Bundesentwicklungsministerium heißt. Derlei mache die junge Generation empfänglich für Radikalisierung.

Sonst nichts zu tun? Palästinensische Jugendliche bei einer Militärübung der Kassam-Brigaden, dem militärischen Flügel der Hamas. Foto: dpa

Beschäftigungsförderung durch Wirtschaftsentwicklung und berufliche Fort- und Weiterbildung war deshalb stets ein zentrales Anliegen der deutschen Entwicklungshilfe. Im Fokus stehen hier Beratung und Unterstützung kleiner Unternehmen unter anderem durch die Vergabe von Kleinkrediten.

Es wurden neue Schulen gebaut und berufspraktische Bildungsangebote entwickelt. Durch Beschäftigungsprogramme haben erwerbsfähige Personen Zugang zu bezahlter Arbeit erhalten.

Infrastruktur & Wassermanagement

Die Infrastruktur in den Palästinensergebieten ist marode oder existiert erst gar nicht. Immer wieder wurde sie infolge des Konflikts mit Israel zerstört. So gehören Wiederaufbau und Instandsetzung von Straßen, kommunalen Gebäuden, Stromversorgung etc. zum täglichen Geschäft internationaler Unterstützung.

Zerstörtes Elektrizitätswerk nach einem israelischen Luftangriff auf Gaza-Stadt in 2021. Foto: dpa/picture alliance/Mohammed Talatene

Immer wieder gab es Kritik an der mangelnden Effektivität dieses Kreislaufs von Zerstörung und Wiederaufbau; so sei Entwicklungshilfe ein Fass ohne Boden.

Im Bereich Wassermanagement und Abwasserentsorgung fokussiert sich die deutsche Unterstützung seit 2017 auf den Gaza-Streifen.

Hintergrund: Der Nahe Osten gehört zu den wasserärmsten Regionen der Welt. Die Wasserversorgung ist eng mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt verknüpft und die Verteilung des Wassers immer wieder Ursache für neuen Streit.

International finanziert: Meerwasserentsalzungsanlage von Dair Al Balah, Gaza Streifen. Foto: picture alliance/Ashraf Amra/APA Images via ZUMA Wire/dpa

Damit die Wasserressourcen effizienter genutzt und Abwässer möglichst schadlos entsorgt werden können, hilft Deutschland durch die Sanierung und den Bau von Leitungsnetzen, Wasserreservoirs und Kläranlagen.

Sicherheit & Polizei

Besonders im Fokus stand in den vergangenen Jahren die Unterstützung der palästinensischen Polizei als „bürgernaher Garant einer staatlichen Ordnung“. So engagieren sich Experten von Bundespolizei und Bundeskriminalamt seit 2010 bei der Aus- und Fortbildung palästinensischer Polizisten.

Zudem geht es um die Professionalisierung der Polizei im Bereich der Ermittlungstechniken. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf Tatort-Management und Forensik bzw. auf entsprechenden Schulungen samt Ausstattung.

Kultur & Austausch

Für den deutsch-palästinensischen Bildungs- und Kulturaustausch hat die Bundesregierung 2021 gut zehn Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Hierunter fallen unter anderem die Unterstützung der zwei deutschen Auslandsschulen, des Deutsch-Französischen Kulturinstituts in Ramallah sowie der Programme des Deutschen Akademischen Austauschdienstes.

Unterstützt wurden auch Projekte zum Erhalt von Kulturgütern, zum Beispiel die Restaurierung eines historischen Gebäudes als Kunstresidenz in Ramallah sowie der Aufbau eines Wissenschaftszentrums am Ölberg in Ost-Jerusalem. Zudem hat Deutschland zahlreiche Veranstaltungen in den Bereichen Theater, Tanz, Literatur gefördert, um die kulturelle Identität der Palästinenser zu stärken.