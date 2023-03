Farbattacke Foto: Julius-Christian Schreiner/TNN/d up-down up-down Protestaktion Anklage nach Farbattacke von Klimaaktivisten bei Grünen Von dpa | 28.03.2023, 11:29 Uhr

Sie richteten am Gebäude der Bundesgeschäftsstelle der Grünen in Berlin einen Schaden von etwa 20.000 Euro an. Nun müssen sich zwei Klimaaktivisten vor Gericht verantworten.