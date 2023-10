Anschlag auf zwei Schweden in Brüssel „Kandidat für den Dschihad“: Was über den mutmaßlichen Attentäter von Brüssel bekannt ist Von Katrin Pribyl | 17.10.2023, 15:24 Uhr Nach tödlichen Schüssen in Brüssel hat die Polizei den mutmaßlichen Täter erschossen. Foto: dpa/Belga/Lou Lampaert up-down up-down

Nach dem tödlichen Anschlag auf zwei Schweden herrschen in Brüssel Schock und Trauer. Der mutmaßliche Täter, ein 45-jähriger Tunesier, wurde bereits 2016 vom Auslandsgeheimdienst als Terrorist identifiziert und war illegal in Belgien. Wie konnte es so weit kommen?