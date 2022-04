ARCHIV - Das Logo der AOK, Allgemeine Ortskrankenkasse, ist an einem Gebäude zu sehen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB FOTO: Patrick Pleul Krankenkasse AOK meldet Krankmeldungen in Rekordhöhe Von dpa | 23.04.2022, 00:29 Uhr

Die Krankschreibungen in Schleswig-Holstein haben in den ersten drei Monaten dieses Jahres bei der Krankenkasse AOK nach deren Angaben ein Rekordhoch erreicht. Im Vorjahresvergleich sei die Zahl um 81 Prozent von 82.530 auf 149.347 gestiegen, gab die AOK NordWest am Freitag an. Ursache seien vor allem zahlreiche zusätzliche Fehltage wegen Atemwegserkrankungen, psychischen Erkrankungen und die Folgen der Omikron-Welle mit vermehrten Krankschreibungen wegen Covid-19.