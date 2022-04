Schnelltest in Apotheken FOTO: Sebastian Gollnow Pandemiemaßnahmen Apothekerverband fordert weiter kostenlose Coronatests Von dpa | 01.04.2022, 06:48 Uhr | Update vor 1 Std.

Der Apothekerverband Nordrhein fordert nach dem Auslaufen vieler Corona-Schutzmaßnahmen an diesem Samstag weiterhin kostenlose Coronatests für die Bürger in NRW. Das sei gerade angesichts der Lockerungen besonders wichtig, sagte Verbands-Chef Thomas Preis der „Rheinischen Post“ (Freitag). „Durch den Wegfall der 2G- und 3G-Regelungen werden wahrscheinlich viele Teststellen in der nächsten Zeit schließen.“ „Wir gehen aber davon aus, dass Apotheken weiter flächendeckend Bürgertests anbieten werden“, sagte Preis.