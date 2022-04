Deutschland liefere bereits in enger Abstimmung mit EU- und Nato-Partnern sehr viel Waffen, es gebe „keine Alleingänge“, sagte Heil im Gespräch mit unserer Redaktion. Weil die Bundeswehr aber „nicht unendlich viel abgeben“ könne, „finanzieren wir zusätzlich direkte Käufe der Ukraine bei deutschen Rüstungsunternehmen und ermöglichen so Lieferungen wie etwa jetzt beim Gepard-Flugabwehrpanzer aus Beständen der Industrie“, so der Minister und ergänzte: