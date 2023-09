Konflikte Armenien will Militärmanöver mit USA abhalten Von dpa | 06.09.2023, 14:38 Uhr Konflikt in Berg-Karabach Foto: Sergei Grits/AP/dpa up-down up-down

Das von Armenien und den USA geplante Manöver löst Unbehagen im Kreml aus. Die Spannungen in der Region Berg-Karabach halten an und Armenien sucht westliche Unterstützung in der Lösung des Konflikts.