Corona-Pandemie Ärztekammer: Abstand, Hygiene und Maske beibehalten 31.03.2022

Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung des Corona-Virus sind aus Sicht der Ärztekammer Niedersachsen weiter wichtig. „Nur so wird es uns am Ende doch gelingen, die Omikronwelle zu brechen und zu verhindern, dass das Gesundheitssystem kollabiert“, erklärte die Vizepräsidentin Marion Charlotte Renneberg am Donnerstag. „Behalten Sie die AHA-Regeln freiwillig bei“ appellierten Renneberg und die Präsidentin der Ärztekammer Martina Wenker.