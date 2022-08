Robert Habeck kritisiert Söders Energiepolitik. FOTO: dpa/Kay Nietfeld up-down up-down Energiekrise Atomstrom, Windkraft: Das hält Habeck von Söders Energiepolitik Von dpa | 21.08.2022, 16:03 Uhr

Markus Söder ist in den vergangenen Wochen immer wieder für seine energiepolitischen Pläne in die Kritik geraten: Er will Atomkraft verlängern, erneuerbare Energien in Bayern nicht weiter ausbauen. Nun hat sich Robert Habeck zu den Plänen geäußert.