„Aufstand für Frieden": Tausende bei Wagenknecht-Demo in Berlin 25.02.2023

Nach ihrem „Manifest für Frieden“ haben Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer nun zum „Aufstand für Frieden“ aufgerufen. Tausende Menschen sind am Samstag zur Kundgebung in Berlin gekommen. Die Linken-Politikerin rief erneut zu einem Stopp von Waffenlieferungen an die Ukraine auf.