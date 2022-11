Ukraine-Krieg Foto: -/Ukrinform/dpa up-down up-down Ausbildungseinsatz Außenminister entscheiden über Ukraine-Militärtraining Von dpa | 14.11.2022, 07:19 Uhr

Dutzende deutsche Soldatinnen und Soldaten sollen sich in den kommenden Monaten an einem neuen Ausbildungseinsatz für die ukrainischen Streitkräfte beteiligen. In den nächsten Tagen dürfte es losgehen.