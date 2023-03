Straßenblockade Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Autofahrerin fährt Klimaaktivisten in Bremen an Von dpa | 03.03.2023, 15:19 Uhr

Zuletzt haben sich Aktivisten immer wieder mit ihren Händen an die Straße geklebt - und so für Ärger bei Autofahrern gesorgt. In Bremen ist es nun zu einem Vorfall mit einer Autofahrerin gekommen.