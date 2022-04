Baerbock in Mali FOTO: Kay Nietfeld Westafrikareise Baerbock trifft Malis Präsidenten - Klima-Rede in Niger Von dpa | 13.04.2022, 08:38 Uhr | Update vor 38 Min.

Auch beim ersten Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock in Afrika lässt sie der russische Krieg in der Ukraine nicht los. Moskau versucht, in Mali an Einfluss zu gewinnen.