Georg Bätzing Foto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down Herbstvollversammlung Bätzing sieht bei Bischöfen deutliche Mehrheit für Reformen Von dpa | 26.09.2022, 16:35 Uhr

Die katholischen Bischöfe in Deutschland sind gespalten in Erneuerer und Traditionalisten. Für den Vorsitzenden Georg Bätzing steht jedoch fest, dass die Reformer klar in der Mehrheit sind.