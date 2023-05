Gab sich gewohnt lautstark: Markus Söder auf dem CSU-Parteitag. Foto: dpa/Peter Kneffel up-down up-down 155 Tage vor Landtagswahl Mit Traumergebnis: Markus Söder führt CSU in Wahlkampf Von dpa | 06.05.2023, 13:04 Uhr | Update vor 30 Min.

Am 8. Oktober will die CSU in Bayern die Wahl gewinnen und ihre Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen. Die Nominierung des Spitzenkandidaten war obligatorisch, abgerechnet wird später.