Daniela Behrens (SPD) Pandemie Behrens rät weiterhin zum Tragen von FFP2-Masken 01.04.2022

FFP2-Masken sollten nach Ansicht von Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens auch nach Ende der Maskenpflicht in einigen Bereichen weiterhin getragen werden. Dies gelte insbesondere für Innenräume und beengte Situationen, sagte die SPD-Politikerin in einer am Freitag verbreiteten Mitteilung. Es komme nun umso mehr auf das individuelle Verhalten an.