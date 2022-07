„Wir sind auf alles vorbereitet“, sagt die Grünen-Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg mit Blick auf die Landtagswahl im Oktober in Niedersachsen und die steigenden Umfragewerte für die Grünen. FOTO: Ole Spata/dpa up-down up-down Partei im Umfragehoch Vor der Landtagswahl in Niedersachsen: Welche Chancen haben die Grünen? Von Lars Laue | 08.07.2022, 16:54 Uhr

Die Umfragewerte der Grünen für die Landtagswahl in Niedersachsen gehen durch die Decke. Reicht es am Ende für den Sprung in die Staatskanzlei?